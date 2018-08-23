Она – ножом, он – кулаком: пьяная ссора сожителей чуть не довела до беды

Инцидент произошёл около двух часов ночи в городе Днестровск.

37-летняя женщина и 28-летний мужчина, “сообразив на двоих”, принялись скандалить. Женщина набросилась на мужчину с ножом, он увернулся и ответил ударом кулаком по лицу.

– В ходе драки мужчина получил травмы в виде резаной раны левого предплечья. У потерпевшей – сотрясение головного мозга, предположительно, сломан нос. Она госпитализирована в травматологическое отделение. Пострадавшему мужчине врачи оказали необходимую помощь и направили на амбулаторное лечение, – рассказали в МВД Приднестровья.

Участники конфликта написали обоюдные заявления в милицию. Мужчина – по факту угрозы убийством, женщина – по факту причинения телесных повреждений.