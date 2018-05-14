“Он внезапно побежал на балкон и прыгнул”: шокирующие подробности самоубийства в Кишиневе

“Он внезапно побежал на балкон и прыгнул”: шокирующие подробности самоубийства в Кишиневе

У 23-летнего молодого человека, накануне совершившего смертельный прыжок с 13 этажа дома на Буюканах, не было никаких причин для такого поступка.

По крайней мере, в этом уверены родственники погибшего, сообщившие об этом полиции. По словам офицера уголовного преследования Кристиана Бантя, молодой человек совершил роковой прыжок по своей воле, пишет publika.md.

Погибший, который родом из села Пересечина Оргеевского района, вместе со своей семьей находился в данном доме в гостях у родственников, где употреблялся алкоголь. Трагедия произошла, когда молодой человек с семьей стояли в подъезде, ожидая лифта. Внезапно он побежал на общий балкон и сбросился вниз.

Полиция продолжает расследование случившегося.

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