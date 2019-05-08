“Он схватил меня за волосы, поставил на колени и приказал называть его папой”: сбежавшая от насильников девушка рассказала о пережитом ужасе

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По словам пострадавшей, молодой человек, который находился с ней в спальной комнате, попросил её раздеться, однако девушка не подчинилась, после чего он пригрозил ей расправой.

Напомним, что в одной из квартир Кишинёва шестеро мужчин жестоко изнасиловали двух девушек 21 года и 16 лет. Несовершеннолетнюю они сбросили с балкона седьмого этажа, после чего она впала в кому. Второй девушке удалось сбежать и вызвать полицию. Сегодня её заявления, в которых она рассказывает обо всех ужасах той ночи, были переданы журналистам protv.md.

– Он попросил подчиняться ему, тогда он ничего плохого мне не сделает. Будучи в состоянии шока и испугавшись, я начала раздеваться. На мне осталось только нижнее бельё. В этот момент молодой человек в очках зашёл в комнату и, схватив за волосы, поставил на колени, он приказал извиниться перед ним и называть его папой. Второй сел на кровать и начал раздеваться, – рассказала девушка, пишет unimedia.info.

Стоит отметить, что 16-летняя девушка, которую мужчины изнасиловали и выбросили с балкона седьмого этажа, остаётся в коме. По словам врачей, её состояние с момента трагедии не изменилось, пишет protv.md. Пресс-секретарь Больницы скорой помощи Кристина Горя рассказала, что состояние пациентки оценивается как тяжёлое, и она по-прежнему находится в реанимации.

Напомним, что четверо подозреваемых в изнасиловании и попытке убийства были задержаны полицией. Вчера, 7 мая, суд назначил в их отношении предварительную меру наказания в виде ареста на 30-дневный срок. Ещё двое подозреваемых находятся в розыске. Полиция предпринимает все необходимые меры для их задержания.