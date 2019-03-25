“Он и сегодня “страдает” с охраной и молодыми секретаршами”: Политолог о Тимофти

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

На днях бывший пресс-секретарь президента Николая Тимофти, Влад Цуркану, разразился щедрой порцией помоев в адрес президента Игоря Додона. Дескать, Игорь Додон, за которого проголосовали 834.00 граждан, –недоразумение. А вот Николай Тимофти, за которого голосовали 62 гражданина, – один из самых «репрезентативных», то есть, представительных!

– Я думаю, – заявил Цуркану, – что Тимофти больше, чем все президенты вместе взятые, страдал за народ»



Ничего себе! Напомним, что при Николае Тимофти рейтинг института президента упал ниже плинтуса! В 2016 году у президентуры был самый низкий рейтинг из всех госорганов страны! Согласно опросу БОМ от апреля 2016 года, президенту доверяли всего 5.9% граждан! Даже парламенту доверяли больше – 6.8%, правительству – 7.4%.

С приходом Игоря Додона президентура вернулась в топ доверия граждан! В ноябре 2018 года президенту доверяли 34.5%, почти в 6 раз больше, чем при Тимофти, а парламенту – только 12.7%! Таким образом, в рейтинге доверия граждан президентура стала четвёртым институтом – после церкви, примэрий и СМИ.

Ну и кто же после этого «недоразумение»? Вот скажите на милость, что сделал этот «страдалец» для своей страны? Открыл он рынки для 180 молдавских предприятий в России? А, может, амнистировал наших гастарбайтеров? А, может, отремонтировал президентуру (10 млн евро от Турции)? Привез он хотя бы один “Камаз” (не 12, а 1) или трактор (не 7, а 1)? А хоть один ранец дал для наших школьников (не 8000, а 1!)? А хоть один стадион построил? Нет, конечно!

Зато при прямом участии Тимофти были совершены самые крупные и мерзкие преступления за всю историю страны:



1) Приватизация БЕМ Иланом Шором;

2) Концессия кишиневского аэропорта им же;

3) Кража миллиарда;

4) Концессия 40% территории американскому офшору Frontera Resources;



Вы видели, чтобы Тимофти хоть раз выступил с жесткой критикой в адрес олигархов, чтобы воспротивился хоть одной краже? Ему некогда было. Олигархи воровали, а Тимофти страдал. Он и сегодня «страдает» вместе с охраной и молодыми секретаршами, в роскошном офисе, который был подарен ему демократами.

Нам бы его страдания…