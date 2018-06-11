Он и есть море. Жак-Ив Кусто и его 60 лет под водой

Проведя 60 из 87 лет жизни под водой и на воде, этот человек стал для большинства людей символом океана.

11 июня 1910 года родился великий исследователь морей и океанов современности Жак-Ив Кусто. За свою долгую и насыщенную жизнь он стал едва ли не самым известным человеком, чьё имя в умах жителей всего мира напрямую ассоциируется с морем. Он создал десятки книг и фильмов о жизни голубого континента.

Не было бы счастья, да несчастье помогло

Жак-Ив Кусто ещё в юности грезил морем и уже тогда имел твёрдое намерение связать с ним свою судьбу. В возрасте 20 лет он окончил морскую школу и поступил в военно-морскую академию. В какой-то момент Жак-Ив увлёкся небом и даже пытался перевестись в военно-морскую авиацию. Но после автомобильной аварии, в которой он получил серьёзные травмы, с новой мечтой пришлось проститься. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

Именно авария и последовавшие проблемы со здоровьем ещё больше приблизили Кусто к морю. Для восстановления утраченного здоровья он начал ежедневно плавать. Именно в этот период своей жизни он изобрёл свои первые очки для подводного плавания.

Пытливый ум естествоиспытателя не давал покоя: начались эксперименты со специальной экипировкой для погружения. В результате в 1943 году мир получил автономный акваланг, благодаря которому можно было длительное время находиться под водой и погружаться на неведомые ранее глубины. Уже в 1946 году акваланг Кусто поступил в промышленное производство. Дальше — больше: на свет появились подводные осветительные приборы и телекамеры. Всё это, без преувеличения, произвело революцию в изучении океанов.

Так в результате страшной автомобильной аварии мир получил великого путешественника, изобретателя и исследователя морей.

Жестокое небо

В отличие от морской глади, небо было не столь благосклонно к этому человеку. При первой попытке связать свою жизнь с авиацией Кусто попал в автомобильную аварию. Позже, уже будучи известным исследователем, он стал использовать в работе бывший морской патрульный бомбардировщик «Каталина». Именно на нём в 1979 году погиб один из сыновей Кусто — Филипп.

«Каталина» использовалась для съёмок очередного фильма. Управлявший гидросамолётом Филипп посадил его на воду, но машина начала тонуть, быстро уходя носом под воду. Оторвавшийся от крыла двигатель с огромной силой врезался в кабину пилота.

Спаслись все члены экипажа, но тело Филиппа так и не было найдено.

Минный тральщик на службе науке

Имя Жака-Ива Кусто неразрывно связано с названием его корабля — «Калипсо». Но мало кто знает, что до того, как стать главным судном всемирно известного исследователя морей, это был минный тральщик ВМС Великобритании. Во время Второй мировой войны корабль, носивший тогда гордое имя HMS J-826, бороздил просторы Средиземного моря. После войны он ещё какое-то время служил мирным целям в качестве парома, перевозившего людей с Мальты на остров Гоцо. Именно тогда корабль стал называться «Калипсо».

Выкупил судно для Кусто ирландский миллионер Томас Лоэл Гиннесс. Исследователь получил корабль в аренду, стоимость которой составляла 1 франк в год. Арендатор переоборудовал корабль под экспедиционное судно, установил на нём оборудование для погружений и исследований, а также разместил на палубе вертолётную площадку. Корабль мог в режиме полной автономности преодолевать до 5 тысяч миль (порядка 9200 км). Команда «Калипсо» состояла из 12 человек, при этом 10 членов экипажа — сами исследователи. За время работы команды Кусто на «Калипсо» корабль побывал практически во всех океанах и морях мира, включая Антарктику, и даже прошёлся по руслу Амазонки.

С этого момента для «Калипсо» началась совершенно новая, полная невероятных приключений и дальних странствий жизнь. Она была яркой и закончилась в 1996 году: «Калипсо» затонул после столкновения с баржей в Сингапуре. Спустя две недели корабль был поднят со дня и отбуксирован на французскую базу команды Кусто. Все последующие годы корабль тщетно пытались превратить в музей великого исследователя, но идея постоянно натыкалась на различные финансовые и бюрократические препоны.

В мире безмолвия

В 1953 году Кусто в соавторстве с Фредериком Дюма издал свою первую книгу — «В мире безмолвия», а три года спустя был снят одноимённый фильм с использованием съёмок подводного мира. Для создания картины понадобилось 25 км плёнки и два года усердной работы. При этом сам фильм длится лишь 86 минут. Вплоть до 2004 года он оставался единственным документальным фильмом, получившим «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля.

Но первой «пробой пера» исследователя был фильм «8 метров под водой», который был снят в начале 40-х годов, задолго до появления «Калипсо».

Популярность, которую Кусто приобрёл благодаря первой же книге и фильму, позволила ему расширить горизонты своих возможностей — он был назначен директором Океанографического музея в Монако и построил свой первый батискаф для погружения на морские глубины.

Если главная роль в первом документальном фильме Кусто по праву была отведена «Калипсо», то в центре внимания второй картины, «Мир без солнца», стояли уже подводные исследовательские станции. Второй фильм Кусто в 1965 году был удостоен Оскара. Оскароносной стала и картина «История красной рыбы».

К началу 1980-х годов центральные каналы многих стран мира, в том числе и СССР, показывали фильмы Кусто практически в прайм-тайм. Легендарная «Одиссея команды Кусто» — цикл документальных фильмов о подводном мире — известна на всех континентах Земли.

Наследие

Не имея специального образования и научных степеней, Кусто стал первым исследователем мирового океана. За свои открытия и вклад в науку он был удостоен Ордена Почётного Легиона, ордена Морских заслуг и других не менее громких наград.

В наследство от исследователя остались его многочисленные книги, десятки фильмов, переведённых на многие языки мира. Жак-Ив Кусто увидел дно мирового океана таким, каким его не видел ещё никто. Исследователь был ошеломлён масштабами разрушений морских экосистем. В 1973 году был создан фонд «Команда Кусто», занимающийся океанографическими исследованиями и охраной окружающей среды.

У Кусто было четверо детей от двух жён. Причём дети от второй жены родились ещё в период, когда исследователь состоял в браке со своей первой супругой. После смерти первой жены Кусто вступил в судебную тяжбу со старшим сыном Жаном-Мишелем из-за использования фамилии в коммерческих целях. Суд оказался на стороне родителя и запретил наследнику смешивать свою коммерческую деятельность с научными заслугами отца.

Жак-Ив Кусто умер в 1997 году, спустя год после того, как его «Калипсо» столкнулся с баржей и затонул.