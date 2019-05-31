“Он хотел мне отомстить за то, что я помешала украсть кошелёк”: жительница столицы рассказала в соцсетях о стычке с карманником

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Жительница столицы рассказала в социальных сетях историю, которая приключилась с ней вчера, 30 мая, по дороге домой. В маршрутке она поймала с поличным карманника.

По словам автора поста в группе «Город без маршруток», она ехала в маршрутке №166 и уже стояла у двери, собираясь выходить. Рядом с ней также стоял мужчина и высокий парень с девушкой.

– Высокий все теснее прижимается к парню возле двери и вижу его руку, которая странно двигается, медленно, но уверенно. Понимаю ситуацию и толкаю парня возле двери, в это время его бумажник падает на пол. Чудо! Вор еще не успел положить его в свой карман, – рассказала девушка.

После этого автор поста и оба парня вышли. Карманник решил отомстить девушке за то, что она помешала ему украсть кошелёк, и направился к ней бегом. Девушка пыталась остановить эту же маршрутку, но водитель проигнорировал и поехал дальше. Вокруг никого не было, но девушке чудом удалось сбежать от злоумышленника.

– Конечно, муж дома отругал за мою доброту. Совет: никогда не держите бумажники, телефоны в заднем или в боковом кармане, только впереди или в руке. Карманники часто воруют во время посадки/высадки. Я уже второй раз становлюсь свидетелем именно этого хода действий. Берегите себя и свои карманы! – подытожила автор публикации.