“Оливье” оставьте для Нового года”: Додон о возможном создании большинства из перебежчиков (ВИДЕО)

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Начиная с 2009 года, вчера был второй случай за всю историю Молдовы, когда парламентское большинство не было сформировано на первом заседании законодательного органа. Это, в свою очередь, не позволило избрать руководящие органы парламента и, непосредственно, приступить к работе. На следующей неделе президент страны намерен пригласить основные парламентские силы на дискуссии, чтобы узнать, что они намерены делать дальше. Подробно об этом Игорь Додон рассказал в рамках программы “Acces direct” на телеканале “НТВ Молдова”.

– Думаю, в понедельник я скажу более подробно о времени и месте, куда приглашу по очереди Партию социалистов, Демократическую партию и блок “Акум”. Почему только эти 3 силы? Потому что именно от них зависит формирование парламентского большинства. Остальные на это не влияют, вне зависимости от того, примкнут они к кому-либо или нет. Думаю, это состоится в первой половине недели. С каждой партией поговорю отдельно. Хочу услышать их позицию, есть или нет препятствия к созданию парламентского большинства. Я выслушаю всех, а потом посмотрим: может, приглашу их всех. Не хотите говорить в отдельности – приходите в президентуру, мы попробуем вместе найти решение. Если не сможем – пусть так и скажут, – отметил Додон.

Глава государства в очередной раз подчеркнул, что категорически не приемлет парламентское большинство, созданное путем шантажа и подкупа. В этом случае лучше, чтобы прошли досрочные парламентские выборы, считает президент, который уверен в том, что с подобным руководством страны не согласятся и внешние партнеры.

– Не думаю, что будут желающие стать премьерами от нелегитимного парламентского большинства. Далеко не все хотят быть начальниками. Сейчас другая ситуация. Из дискуссий, которые я провожу с послами разных стран, очевидно, что и на Западе, и на Востоке, нелегитимное парламентское большинство не приветствуется. Думаю, позиция наших партнеров будет весьма категоричной. Поэтому тем, кто выбирает такой сценарий, советую оставить это. В первую очередь, я это не приму, а люди выйдут с протестами на улицы, и я буду рядом с ними, – сказал он.

Вместе с тем президент сомневается в том, что оппозиция пойдет по такому сценарию. Он уверен, что ни у социалистов, ни у “Акум” нет намерений забрать депутатов у ДПМ. Единственная, кто может рассматривать этот вариант, – Демпартия, которая уже выбрала этот путь в 2016 году.

– Что в этом случае делать оппозиции? Протестовать. Особенно в ситуации, когда это не примет президент и партнеры. Такой “выпад” может взорвать общество. Пока все шло гладко, но народ настороже. Все публично подписали декларации, что не покидают своих формирований. А если завтра кто-то передумает? Вряд ли это будет по доброй воле. Но если пойдут по пути “либо в ЗАГС, либо к прокурору”, президент их решение не примет, и люди поймут. Этот сценарий можно назвать “винегрет” или “оливье”. Думаю, люди выйдут на улицы, а я бы этого не хотел. Чего ждут граждане? Стабильности. Но если не получается – пойдем на досрочные. А “оливье” оставьте для Нового года, – подытожил он.