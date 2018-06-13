Олигархи снова обыграли граждан

Почему правые и левые партии поддержали Нэстасе?

Прошедшие местные выборы убедительно показали то, о чём мы писали двумя неделями ранее. А именно наличие сговора олигархов за спиной народа. Именно этот сговор привёл к созданию некой монструозной коалиции, состоящей из десятка партий, сотен НПО, СМИ, комментаторов и внешних игроков, против ПСРМ. Как некогда стало ясно, что все эти структуры управляются из единого центра.

Фила-Цоп взял столицу под контроль

Безусловно, в столице произошло немыслимое. Кишинёв, который чудом избавился от контроля Гимпу и Плахотнюка, тут же перешёл под контроль олигарха Виктора Цопы! Абсурд состоит в том, что многие граждане празднуют победу.

Но как объяснить, что беспощадно критиковавший «мафию АЕИ» Андрей Нэстасе вдруг неким чудесным образом получил поддержку этой самой мафии, против которой он якобы боролся? Как могли коррупционеры поддержать «борца с коррупцией»?

Почему правящий девять лет страной АЕИ (ЛП Гимпу, ПНЕ Шалару, ЕНПМ Лянкэ, ЛДПМ Филата, ПДС Санду и даже Демпартия, правда, более скрытно) в едином порыве поддержал Андрея Нэстасе, который их критиковал? На самом деле точь-в-точь повторилась ситуация с президентскими выборами 2016 года, когда якобы враги Майи Санду поддержали её, выступив тем самым против Игоря Додона.

Финальный подсчёт голосов дал А. Нэстасе 52,7% (129 432), И. Чебану – 47,43% (116 788).

После оглашения первичных результатов в лагере правых партий, особенно ПДС, ЛДПМ, ПДП, началось ликование, быстро перешедшее в истерику. Подтанцовывал на этом карнавале… и якобы пророссийский Ренато Усатый.

«Мы победили олигархический «бином Плаходона», – буквально задыхаясь от радости глаголил фин олигарха Виктора Цопы Андрей Нэстасе! Кстати, того Виктора Цопы, который в конце 90-х состоял в правительстве АДР с Владом Филатом.

«Кишинёвцы не дали олигархам себя одурачить!» – подпевала ему протеже Влада Филата Майя Санду!

«Вместе мы – сила», – убеждал граждан экс-советник Филата миллионер Ренато Усатый. Сей господин даже хвастался тем, что благодаря его голосам А. Нэстасе победил!

Вмешательство обкома

На самом деле в Кишинёве победил Ион Чебан (51% на 49%). Победу Нэстасе обеспечили сёла. Говорить о полном провале ПСРМ может только полный идиот и лидеры правых партий, конечно. Ион Чебан и ПСРМ набрали лишь чуть-чуть меньше голосов, чем все остальные партии вместе взятые – правые и левые!

Один из выводов выборов мэра печален для Альянса: 48% кишинёвцев, то есть почти большинство, не поверили в существование альянса ПСРМ – ДПМ и мифического «Плаходона». В противном случае, учитывая антирейтинг ДПМ в 90%, Чебан не набрал бы и 5% голосов!

Добрая дюжина партий боролась против одного кандидата и выиграла с мизерным отрывом. И это при том, что им помогали и так называемые левые: «Наша Партия», призвавшая голосовать за Нэстасе, и ПКРМ, давшая, по некоторой информации, своим райкомам ЦУ бойкотировать выборы. По крайней мере, Иона Чебана она не поддержала.

Именно 5% голосов ПКРМ и «НП» не хватило Чебану для полной победы! И ресурс ведь был. Зинаида Гречаный набрала в 2015 году 145 тысяч голосов, а Чебан – 116 тысяч. Благодаря подрывной и ядовитой атаке Усатого часть электората, пусть и малая, не вышла на выборы. И власть вновь досталась олигархам. Точь-в-точь как в 2014 году, когда Усатый призвал своих сторонников уничтожить бюллетени. 4% граждан так и сделали. АЕИ сохранился у власти. Тогда пять голосов не хватило ПСРМ и ПКРМ, чтобы создать альянс.

Только не удивляйтесь: сразу после выборов мэра в столице Усатый объявил о том, что его удалили из базы данных, а значит – и из розыска Интерпола. Странно, не так ли? Сделал дело – гуляй на Мальдивы смело!

Новый мэр Бельц заявил о сотрудничестве с правительством, был замечен за милыми дискус-сиями с В. Витюком, вице-спикером парламента. А в чём проблема, если советник Витюка, сам А. Чёрный, – кум Григоришина…

Это была открытая бойня, в которой все набросились на одного, что только подтверждает силу ПСРМ, которую не в состоянии победить ни одна партия в стране. Лишь стаей, обманом, подкупом и шантажом они в состоянии победить, да и то лишь на время.

Но как объяснить, что правые всегда объединяются, а левые всегда разобщены? Первое, самое главное, состоит в том, что правые партии – под полным внешним контролем и управлением. Их активы, семьи, дома и уголовные дела – на Западе.

Судите сами. В 2011, а потом и в 2013 году В. Филат ополчился на Плахотнюка. Были отставки, в том числе Филата, Лупу, Плахотнюка, аресты министров. Они называли друг друга ворами, контрабандистами, кукловодами. И ничего.

В 2014 году они вновь объединились, создав АЕИ-3. Объединились против ПСРМ! Тогда Филата ломал через колено Штефан Фюле, угрожавший ему большими проблемами. Видимо, Фюле обещание сдержал.

В 2015-2016 годах эти господа снова жёстко перессорились. Филат попал в тюрьму, Гимпу отстранили от власти, Санду соскочила, создав свой «антиолигархический» проект под надзором Госдепа. И вот, несмотря на эти публичные разборки, в 2016 году все эти господа объединились, поддержав Майю Санду.

В 2017 году они опять перегрызлись. Но в 2018-м вновь объединились, поддержав А. Нэстасе. И снова против ПСРМ.

В ноябре 2018 года ПДС – ПДП, ЛП, ЛДПМ, ЕНПМ снова объединятся. Так утверждает посол США, и мы ему верим. Угадайте, против кого?

Второе объяснение – классовое. Многими молдавскими партиями управляют олигархи. Они буржуазны и по форме, и по сути. Между ними идёт постоянная борьба за финансовые потоки, ресурсы, голоса. Но когда наступает опасность, они всегда объединяются против партий людей труда (коммунистов, социалистов и т. д.). Так было и так будет всегда.

Но главный вывод всё-таки не в этом. Эти выборы чётко показали одну простую истину: неважно, что говорят левые, правые, центристы, неважно, борются они или мирятся – все они в конце концов объединяются против ПСРМ и Игоря Додона. А всё потому, что они понимают: ПСРМ – единственная антисистемная и антиолигархическая сила. Это партия, которая ставит под угрозу олигархат, внешнее управление, коррупционные схемы, статус полуколонии! Поэтому внешний Хозяин всегда будет их объединять против социалистов!

Дилеммы В. Плахотнюка

А теперь давайте порассуждаем. Олигарх В. Плахотнюк находится в открытом конфликте с олигархом Виктором Цопой, главным спонсором А. Нэстасе и Платформы DA. Исходя из этого, Нэстасе строит все свои обвинения на якобы существующем альянсе, биноме «Плаходон». Любопытно, что и сам Плахотнюк продвигает эту идею, пытаясь дискредитировать и уничтожить ПСРМ.

Дальше – больше. Плахотнюку якобы была выгодней победа Чебана, а значит, и укрепление ПСРМ и Додона. Ведь в противном случае укреплялся олигарх Цопа и весь клан Филата. На первый взгляд, формальная логика есть. Однако политическая логика этой конструкции отсутствует полностью. Да, действительно, В. Плахотнюку не хотелось победы Нэстасе, но не хочет он и укрепления ПСРМ и Додона. Поэтому лишил президента всех полномочий, «мочит» нон-стоп социалистов через своих союзников.

В. Плахотнюк способствовал выходу М. Лупу из ПКРМ в 2009, созданию АЕИ-1 и АЕИ-2 в 2010 году. Он же помог Киртоакэ победить в 2011 и в 2015 годах.

Однако сегодня поле для манёвра ДПМ ограничено. Запад оказал огромное давление на В. Плахотнюка. Румыны требовали любой ценой не допустить победы человека Путина в «столетие великой унири». Вашингтон и вовсе давил не по-детски. И поддержка Нэстасе М. Гофманом, ранее дававшим показания против лидеров ДПМ в США, подтверждает этот факт. Как и приезд И. Григорьева, правой руки Шора, получившего убежище в Испании и обвинившего демократов в краже миллиарда!

Существует информация, что демократам дали гарантии их иммунитета и власти в рамках будущего АЕИ-4. Было дано обещание, что А. Нэстасе будет бороться с И. Додоном и с ПСРМ. И действительно, после выборов Нэстасе заявил, что готов сотрудничать с правительством и парламентом и что будет бороться за «освобождение президентуры»!

Одновременно передача власти в столице правой оппозиции лишала правых аргумента «захваченного государства» и полной диктатуры. Мол, смотрите, левые взяли президентуру, правые – два города! Чего вам ещё нужно? Однако В. Плахотнюк совершил серьёзную ошибку. Альянс ДПМ с правыми закончится очень печально для демократов. Особенно после взятия столицы. Правым достаточно будет взять контроль над МВД или НЦБК…

Как ДПМ помогла А. Нэстасе стать мэром

ДПМ пришлось поддержать Нэстасе из-за огромного давления. Но сделано это было филигранно, дабы не подорвать его шансы на успех.

Все лакеи ДПМ поддержали Нэстасе. Это ЛП, ПНЕ, ЕНПМ и ПКРМ. Захоти ДПМ победы Чебана, В. Воронин день и ночь призывал бы всех идти на выборы, а все остальные стали бы говорить, что Нэстасе – представитель осуждённого олигарха Цопы! Но этого не произошло. Будь Плахотнюк категорически против – они никогда бы не решились на это. Плахотнюк контролирует не менее 12 пригородов из 18, ПСРМ – два. Но Нэстасе взял там 70% голосов. Как это так? Ведь в сёлах всегда голосуют по клановому принципу. Захоти Плахотнюк – все мэры, советники, чиновники, директора школ, детсадов, мунпредприятий, местные лидеры обеспечили бы Чебану не менее 50%, если не все 70% голосов в сёлах. И Плахотнюк это доказал пару месяцев назад, когда ДПМ победила в десяти мэриях, в том числе в Сынжере! Почему преторы ДПМ организовывали встречи Нэстасе, а не Чебану? Яркий пример – претор Боюкан В. Немеренко. У Чебана при этом не было встречи ни в одной претуре! Нэстасе поддержал румынский кикбоксёр Морошану. Однако Морошану – частый гость FEA, Ассоциации боевых искусств, где рулит фин Плахотнюка – Дорин Дамир. Во втором туре Нэстасе участвовал в Румынии в ток-шоу канала Realitatea TV. Только не удивляйтесь. Главным акционером канала считается Козмин Гушэ, экс-советник В. Плахотнюка. Запрос либералов в Конституционный суд по поводу отмены статуса русского языка, как языка межнационального общения, должен был рассматриваться 1 июня, но КС отложил его на 4 июня. Почему? Ответ очевиден: Демпартия испугалась, что решение КС поднимет всех русскоязычных, что обеспечит оглушительную победу Чебана! Почему Плахотнюк не призвал голосовать за Чебана, как он это сделал в 2016 году в случае с Майей Санду? ПДС – ПДП утверждает, что В. Плахотнюк тогда специально призвал голосовать за Санду, дабы скомпрометировать её. Хорошо.

Почему он не сделал то же самое сейчас? Ведь если Нэстасе его злейший враг, Плахотнюк (или Канду) мог бы призвать за него голосовать и лишить его шансов на победу! Нэстасе и Санду трубят, что, дескать, телеканалы демократов пару раз показали репортажи с конференций Чебана. Возможно, это так. Но почему это было сделано? Видимо, потому, что любое появление на этих каналах даёт обратный эффект по Кишинёву. В политологии это называется ядовитой поддержкой. ДПМ любит использовать прослушки. У неё НЦБК, СИБ, ГП. Откуда тогда у Jurnal TV появились прослушки против ПСРМ? Как объяснить, что полностью подконтрольный ДПМ унионистский ODIP забросал столицу листовками о российских репрессиях, убийствах и депортациях? Ответ очевиден. Тем самым ODIP запугивал граждан тем, что в случае победы Чебана будет то же самое! Кто дал эти немалые деньги на листовки, людей, разрешение и главное – команду? Почему 4 июня, сразу после выборов, Владимир Георгиевич срочно вылетел в США? Отчитаться! Не так ли? А как объяснить, что сразу после его вылета, 5 июня, Майя Санду заявила, что согласна со смешанной системой, но требует внедрить второй тур? Они же целый год протестовали против смешанной системы, заявляли, что ПСРМ тем самым спасла ДПМ! Но сегодня Санду утверждает, что смешанная система даёт победу ПСРМ! А ведь ответ на поверхности: США требуют от ДПМ внедрить второй тур! Это лишит ПСРМ шансов на победу и создаст условия

АЕИ-4! ЛДПМ тут же внесла законопроект в парламент, угрожая отказаться от красной икры и шампанского в случае «игнора». Демпартию просто ломают пойти на уступки Санду и Нэстасе. Почему ДПМ снял с выборов Р. Апостолову, но не снял А. Нэстасе, несмотря на вопиющие нарушения с его стороны? Речь идёт о ст. 52 (3) Кодекса о выборах, в которой чётко указано: электоральным конкурентам запрещается использовать в различных формах предвыборной агитации лиц, которые не являются гражданами Республики Молдова. Кстати, одно из обвинений против Апостоловой заключалось в участии в одном из роликов певицы Жасмин! Как объяснить, что сразу после выборов и Нэстасе, и Григоришин заявили о сотрудничестве с правительством и парламентом, но начали пуще прежнего атаковать ПСРМ?

На самом деле у Нэстасе не было ни малейшего шанса на победу над Чебаном, не имей он полной поддержки ДПМ. Он проиграл все дебаты, у него не было команды, проектов, программ и даже воли к победе. Он был намного слабее по всем параметрам.

И это была не победа Нэстасе. Это была победа монструозной коалиции внешних сил и олигархов…

Богдан Цырдя, политолог