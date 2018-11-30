Олег Рацой подал в отставку с должности претора сектора Ботаника

Олег Рацой подал в отставку с должности претора сектора Ботаника

Претор сектора Ботаника Олег Рацой подал в отставку. Временно исполняющий обязанности генпримара Руслан Кодряну подписал распоряжение, предусматривающее увольнение Рацоя по собственному желанию.

Согласно распоряжению, претор сектора Ботаника должен прекратить свою деятельность в понедельник, 3 декабря, пишет realitatea.md.

В этом же документе отмечается, что Олег Рацой должен предъявить декларацию об имуществе и личных интересах в течение 30 дней с момента прекращения своей деятельности, что предусматривает законодательство.

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