Олег Рацой подал в отставку с должности претора сектора Ботаника

Претор сектора Ботаника Олег Рацой подал в отставку. Временно исполняющий обязанности генпримара Руслан Кодряну подписал распоряжение, предусматривающее увольнение Рацоя по собственному желанию.

Согласно распоряжению, претор сектора Ботаника должен прекратить свою деятельность в понедельник, 3 декабря, пишет realitatea.md.

В этом же документе отмечается, что Олег Рацой должен предъявить декларацию об имуществе и личных интересах в течение 30 дней с момента прекращения своей деятельности, что предусматривает законодательство.