Олег Липский будет баллотироваться в депутаты по Кишиневскому одномандатному округу N 23

Партия социалистов РМ провела сегодня, 8 октября, очередной митинг протеста против девятилетнего правления «евроинтеграторов». В митинге приняли участие председатель ПСРМ Зинаида Гречаный, депутаты парламента, муниципальные советники, активисты ПСРМ и «Молодой гвардии», простые жители Кишинева.

На митинге была представлена кандидатура ПСРМ по Кишиневскому одномандатному округу N 23 для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года — председатель Территориальной организации ПСРМ Кишинева, член Политисполкома ПСРМ, депутат парламента Олег Липский. Выступающие на митинге выступили категорически против действующих евроунионистских властей, результатом 9-летней деятельности которых стал массовый исход граждан из страны.

– Cегодня здесь собрались люди, которым небезразлична судьба Республики Молдова. От нас зависит, будет ли существовать наша страна, останется ли она на карте мира. Девять лет нынешние правители системно разрушали нашу страну, изгоняли людей. Нужно остановить это разрушение, нужно вернуть людей, — сказала председатель ПСРМ.

Зинаида Гречаный отметила, что ПСРМ приняла решение участвовать в парламентских выборах 2019 года и выдвинуть кандидатов по каждому одномандатному округу. В Кишиневе 11 округов, в собственно городе – 9, и еще два округа в пригородах. Председатель ПСРМ подчеркнула, что представление кандидатур ПСРМ для участия в выборах – еще не окончательное, их должен утвердить Республиканский совет, «мы должны пройти всю законную процедуру». Зинаида Гречаный также обратила внимание на то, что у ПСРМ не будет независимых кандидатов, «все идут на выборы под знаком звездочки».

Председатель ПСРМ представила кандидатуру председателя городской организации ПСРМ, депутата Олега Липского.

– Олег Петрович Липский – один из старейшин, основателей ПСРМ, это наш коллега по партии и по парламентской фракции. Он настоящий борец, человек, который обошел всю Ботанику, он знает проблемы этого района и знает, как их решать. Уверена, что Олег Липский не подведет жителей своего округа, — сказала Зинаида Гречаный.

Олег Липский отметил, что он, как житель Ботаники, знает все проблемы этого района Кишинева. В решении многих из них он участвовал, и небезуспешно. В депутатские приемные дни он принял более 1300 человек с петициями.

– Власть должна быть с человеческим лицом, она должна решать проблемы людей. Нынешняя же власть просто набивает карманы. Проблем много, мы о них знаем и будем их решать с вашей помощью, и наша страна будет процветать, — сказал кандидат.

Напомним, выборы в парламент страны пройдут 24 февраля 2019 года.