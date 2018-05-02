Олег Газманов и Денис Майданов приглашают всех жителей Молдовы на грандиозный концерт ко Дню Победы (ВИДЕО)

Видеообращения артистов опубликовал на своей странице в соцсети президент Игорь Додон, под патронатом которого состоится мероприятие.

Как отметил глава государства, под его эгидой начаты десятки акций, приуроченных ко Дню Победы. Так, активисты «Молодой гвардии» навещают ветеранов, ухаживают за могилами умерших участников ВОВ. Кроме того, по поручению Игоря Додона проводятся ремонтные работы на Мемориале славы «Вечность».

– Вечером 8 мая на площади Великого национального собрания состоится праздничный концерт с участием народного артиста России Олега Газманова и заслуженного артиста России Дениса Майданова. После концерта будет дан грандиозный салют в честь Дня Победы, – отметил на своей странице в соцсети Додон.

– Уважаемый Игорь Николаевич! Поздравляю с наступающими майскими праздниками! 9 Мая, в День Победы, я буду в Москве, а 8 мая – в Кишиневе. Я очень надеюсь, что мы увидимся и, пользуясь случаем, передавайте привет моим друзьям, всем, кто был на моих концертах в Гагаузии. Всем счастья, удачи и много-много ясных дней, – говорит в опубликованном обращении Олег Газманов.

– Уважаемый президент! Я искренне благодарю вас за приглашение посетить с концертом Молдову и с огромным удовольствием выступлю в Кишиневе на площади Великого национального собрания в канун празднования Дня Победы, вечером 8 мая. Я исполню свои лучшие песни, и вместе с многотысячной аудиторией, я уверен, мы по-настоящему отпразднуем этот великий день и будем петь вместе. Я передаю большой привет всем жителям и гостям Кишинева и приглашаю всех на этот концерт, – отметил Денис Майданов.