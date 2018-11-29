Октавиан Армашу стал новым главой Нацбанка Молдовы

Министр финансов Молдовы Октавиан Армашу был избран губернатором Национального банка Молдовы. За его кандидатуру проголосовали 54 депутата.

Предложение о назначении Армашу на этот пост этим утром выдвинул спикер парламента Андриан Канду. Армашу занимает должность министра в правительстве Павла Филипа с 20 января 2016 года. Он является ставленником Демократической партии.

Напомним, должность губернатора НБМ стала вакантной после того, как об отставке по собственному желанию объявил Сергей Чокля.