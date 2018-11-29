Октавиан Армашу стал новым главой Нацбанка Молдовы

Октавиан Армашу стал новым главой Нацбанка Молдовы

Министр финансов Молдовы Октавиан Армашу был избран губернатором Национального банка Молдовы. За его кандидатуру проголосовали 54 депутата. 

Предложение о назначении Армашу на этот пост этим утром выдвинул спикер парламента Андриан Канду. Армашу занимает должность министра в правительстве Павла Филипа с 20 января 2016 года. Он является ставленником Демократической партии.

Напомним, должность губернатора НБМ стала вакантной после того, как об отставке по собственному желанию объявил Сергей Чокля.

 

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