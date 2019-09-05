Окончательные результаты: количество загрязняющих веществ в реке Бык превышает норму (ВИДЕО)

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Содержание загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих на кишиневские очистные сооружения, а с них – в реку Бык, в десятки раз превышает допустимую норму. Это показали лабораторные анализы проб воды, результаты которых были опубликованы накануне Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

В пробах, взятых на выходе с очистных сооружений перед сбросом в реку Бык, содержание моющих веществ превысило норму в 50 раз, аммиачного азота – в 43 раза, фосфора – более чем в четыре раза и хлоридов – в два раза. Кроме этого, было установлено, что сброс загрязненных сточных вод в реку Бык негативно влияет на качество воды. По этой причине содержание кислорода в ней снизилось более чем в пять раз, передаёт publika.md.

Стоит отметить, что анализы были проведены в связи с неприятным запахом, который ощущается в столице. Минсельхоз и примэрия создали рабочую группу для расследования этой проблемы. Кроме этого, Генпркуратура возбудила по данному факту два уголовных дела.