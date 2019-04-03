Около сотни пожаров произошло за минувшие сутки в Молдове

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В течение последних 24 часов сотрудники ГИЧС потушили 98 возгораний сухой растительности. Согласно оперативным данным, в результате пожаров сгорело 218 гектаров земли.

Как сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям, пожары были ликвидированы в Яловенском, Криулянском, Унгенском, Сынжерейском, Теленештском и Тараклийском районах, а также в муниципии Кишинёв. В селе Коропчень Теленештского района огонь захватил более 10 гектаров земли, а в селе Кэрбуна Яловенского района пожарные потушили 18 гектаров сухой растительности. Помощь спасателей понадобилась также в городе Тараклия, где огонь захватил 28 гектаров растительности. В муниципии Кишинёв возгорания были зарегистрированы в Ставченах, Келтуитор, Дурлештах, Кодру и Вадул-луй-Водэ.

Сотрудники ГИЧС призывают людей соблюдать правила пожарной безопасности при использовании открытого огня. В условиях повышенной влажности и сильного ветра жителям страны настоятельно рекомендуется не сжигать мусор, растительность, а также сухую траву вблизи лесов и жилых домов, чтобы избежать возникновения пожаров.

Стоит отметить, что с начала 2019 года в Молдове сгорело более 6 500 гектаров сухой растительности.