Около сотни нарушений зарегистрировано на границе за неделю

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В период с 14 по 20 января 2019 года в пунктах пересечения границы сотрудники пограничной полиции зарегистрировали 89 нарушений, в которых участвовало 94 человека. Среди них были отмечены:

24 нарушения режима пересечения границы;

20 иностранных граждан превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

35 водителей проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;

5 попыток незаконного провоза товаров.

В течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 49 иностранным гражданам, а также 66 единицам транспорта. Всего за отчётный период было составлено 24 акта о нарушениях с наложением штрафов на сумму 62 800 леев и приходом на сумму 29 900 леев. Сотрудники пограничной полиции провели 11 встреч с представителями пограничных органов Украины и Румынии с целью обмена информацией и передачи преступников.

За последнюю неделю поток лиц составил 291 563 перехода, из которых 157 604 при выезде из Молдовы. Трафик транспорта составил 71 451 пересечение. Самым загруженным днём ​​предыдущей недели была суббота, 19 января, с 46 807 пересечениями. Из общего количества переходов наибольшее было в направлении выезда из страны – 24 803 пересечения, из которых на долю граждан Молдовы пришлось 26 891 пересечение.

Наиболее востребованными пунктами оказались:

КПП «Леушены» – 52 046 пересечений,

КПП «Кишиневский международный аэропорт» – 46 438 пересечений,

КПП «Скуляны» –32 029 пересечений,

КПП «Атаки» – 29 840 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 22 463 пересечения,

КПП «Крива» – 16 541 пересечение,

КПП «Кагул» – 14 985 пересечений,

КПП «Костешты» – 13 526 пересечений,

КПП «Паланка» – 8 413 пересечения,

КПП «Тудора» – 6 996 пересечений.

Напоминаем о том, что с 28 ноября автотранспортные средства, а также товарные фуры с максимальной массой до 3,5 тонн смогут пересекать границу в направлении Украины через таможенный пункт «Унгурь». Также движение через КПП «Отачь-Могилев-Подольский» в течение 2-х месяцев будет затруднено.