Около сотни нарушений зарегистрировано на границе за неделю

В период с 14 по 20 января 2019 года в пунктах пересечения границы сотрудники пограничной полиции зарегистрировали 89 нарушений, в которых участвовало 94 человека. Среди них были отмечены:
- 24 нарушения режима пересечения границы;
- 20 иностранных граждан превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
- 35 водителей проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;
- 5 попыток незаконного провоза товаров.
В течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 49 иностранным гражданам, а также 66 единицам транспорта. Всего за отчётный период было составлено 24 акта о нарушениях с наложением штрафов на сумму 62 800 леев и приходом на сумму 29 900 леев. Сотрудники пограничной полиции провели 11 встреч с представителями пограничных органов Украины и Румынии с целью обмена информацией и передачи преступников.
За последнюю неделю поток лиц составил 291 563 перехода, из которых 157 604 при выезде из Молдовы. Трафик транспорта составил 71 451 пересечение. Самым загруженным днём предыдущей недели была суббота, 19 января, с 46 807 пересечениями. Из общего количества переходов наибольшее было в направлении выезда из страны – 24 803 пересечения, из которых на долю граждан Молдовы пришлось 26 891 пересечение.
Наиболее востребованными пунктами оказались:
- КПП «Леушены» – 52 046 пересечений,
- КПП «Кишиневский международный аэропорт» – 46 438 пересечений,
- КПП «Скуляны» –32 029 пересечений,
- КПП «Атаки» – 29 840 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 22 463 пересечения,
- КПП «Крива» – 16 541 пересечение,
- КПП «Кагул» – 14 985 пересечений,
- КПП «Костешты» – 13 526 пересечений,
- КПП «Паланка» – 8 413 пересечения,
- КПП «Тудора» – 6 996 пересечений.
Напоминаем о том, что с 28 ноября автотранспортные средства, а также товарные фуры с максимальной массой до 3,5 тонн смогут пересекать границу в направлении Украины через таможенный пункт «Унгурь». Также движение через КПП «Отачь-Могилев-Подольский» в течение 2-х месяцев будет затруднено.