Около сотни нарушений зарегистрировано на границе в течение недели

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В период с 17 по 23 июня в пунктах пересечения границы сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали 97 нарушений, в которых участвовали 105 человек, нарушивших Закон о госгранице и миграционный закон РМ.

Так, по данным пресс-службы Пограничной полиции, в течение недели были зарегистрированы следующие нарушения:

47 нарушений режима пересечения границы;

20 иностранных граждан превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

24 водителя проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;

6 попыток незаконного провоза товаров.

Кроме этого, за отчётный период было получено 178 ориентировок, 3 из которых – по линии Интерпола, а остальные – от национальных правоохранительных органов. В течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 69 иностранным гражданам, а также 71 единице транспорта. Всего за отчётный период было составлено 104 протокола о нарушениях с наложением штрафов на сумму 114 550 леев.

За последнюю неделю поток лиц составил 474 816, из которых 244 819 – на выезд из Молдовы. Трафик транспорта составил 101 716. Самыми «активными» стали КПП на границе с Румынией, где было зарегистрировано 50% из всех пересечений. Самым загруженным днём было воскресенье, 23 июня, когда было зарегистрировано 79 671 пересечение, а трафик транспорта составил 16 195 единиц.

Наиболее востребованными пунктами оказались:

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 78 791 пересечение,

КПП «Леушены» – 74 891 пересечение,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 43 223 пересечения,

КПП «Скуляны» – 42 714 пересечений,

КПП «Атаки» – 38 717 пересечений,

КПП «Кагул» – 36 661 пересечение,

КПП «Паланка» – 27 270 пересечений,

КПП «Тудора» – 18 846 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Рени» – 17 877 пересечений,

КПП «Крива» – 15 874 пересечения.