Около сотни нарушений было зарегистрировано на границе за неделю

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В период с 25 февраля по 3 марта 2019 года в пунктах пересечения границы сотрудники пограничной полиции зарегистрировали 83 нарушения, в которых участвовали 92 человека, которые нарушили закон о госгранице и миграционный закон РМ.

Так, по данным пресс-службы Пограничной полиции, в течение недели были зарегистрированы следующие нарушения:

32 нарушения режима пересечения границы;

19 иностранных граждан превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

20 водителей проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;

12 попыток незаконного провоза товаров.

За отчётный период было получено 173 ориентировки, 9 из которых по линии Интерпола, а остальные от национальных правоохранительных органов. В течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 87 иностранным гражданам, а также 88 единицам транспорта. Всего за отчётный период было составлено 77 протоколов о нарушениях с наложением штрафов на сумму 67 400 леев.

За последнюю неделю поток лиц составил 306 577 перехода, из которых 156 648 при выезде из Молдовы. Трафик транспорта составил 78 726 пересечений. Самыми «активными» стали КПП на границе с Румынией, где было зарегистрировано 48% из всех пересечений.

Наиболее востребованными пунктами оказались:

КПП «Леушены» – 52 685 пересечений,

КПП «Кишиневский международный аэропорт» – 44 379 пересечений,

КПП «Скуляны» – 35 229 пересечений,

КПП «Атаки» – 33 993 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 22 674 пересечения,

КПП «Крива» – 15 290 пересечений,

КПП «Кагул» – 14 750 пересечений,

КПП «Костешты» – 11 843 пересечений,

КПП «Паланка» – 10 766 пересечение,

КПП «Вулканешты» – 7 025 пересечений.

Самым загруженным днём было воскресенье, 3 марта, когда было зарегистрировано 52 066 пересечений, а трафик транспорта составил 12 200. На данный момент все КПП работают в нормальном режиме.

Напомним, что КПП «Паланка-Маяки-Удобное» открыт для всех видов транспорта, при условии, что они не перевозят алкогольную и табачную продукцию, а также продукцию, подлежащую ветеринарному и фитосанитарному контролю.