Около половины жителей столицы готовы потратить от 1 до 3 тысяч леев на школьную одежду для детей

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Почти половина семей в Кишинёве (46%) потратят от одной до трёх тысяч леев (от 50 до 150 евро), чтобы купить своим детям одежду для школы. Вместе с тем, на школьные принадлежности почти каждый второй родитель готов потратить от 500 до 1000 леев. Таковы данные опроса, опубликованного сегодня исследовательской компанией.

Так, девять из десяти жителей столицы планируют купить детям новую одежду, обувь и школьные принадлежности. Новый школьный ранец купят 66% респондентов, а более половины опрошенных приобретут подарки или цветы для учителей. 16% наших соотечественников планируют купить своим детям новые гаджеты.

Опрос показал, что у 21% кишиневцев в семье есть дети, которые в сентябре пойдут школу. 45% кишиневских семей потратят от 1000 до 3000 леев только на одежду детей к школе. Двое из десяти готовы потратить более 4000 леев, и только 8% – менее 1000 леев. Семьи с доходами от 10 до 15 тыс. леев готовы потратить на это более 3000 леев. 45% респондентов готовы потратить на школьные принадлежности от 500 до 1000 леев.

Опрос проводился с июля по август 2019 года компанией “Magenta Consulting” среди 951 жителей столицы в возрасте от 18 лет. Погрешность исследования составляет ± 3%.