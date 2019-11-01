Около половины жилых домов в Кишинёве получает тепло

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Более 1 200 жилых домов с центральным отоплением в столице из общего количества, 2 731, подключены к отоплению. Об этом сообщили в примэрии Кишинёва.

Власти уточнили, что все детские сады в столице пользуются отоплением, поставляемым централизованно. В то же время, только 30 школьных учреждений из 140 (21%) получили тепло, пишет moldpres.md. Остальные школы будут обеспечены теплом после возвращения учащихся с осенних каникул, то есть, 4 ноября. Медицинские учреждения в столице подключены к теплу в пропорции 70%: 44 из 63.

Чтобы дом был подключен к отоплению, управляющий жилищным фондом должен обратиться в “Термоэлектрику”. По правилам, поставщик услуг отвечает на запрос в течение примерно 4 часов.