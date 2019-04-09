Около десятка ДТП произошло за выходные в Приднестровье

Около десятка ДТП произошло за выходные в Приднестровье

За прошедшие выходные в Приднестровье зарегистрировано 7 ДТП. Повреждения получили 15 автомобилей. Никто из людей не пострадал.

В Тирасполе в субботу днём 60-летний водитель Renault не уступил дорогу Volkswagen, пользующемуся преимуществом. В тот же день наезд на дерево совершила автоледи в Каменке. При съезде с эстакады она не справилась с управлением Opel.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, причиной ещё трёх ДТП стала невнимательность водителей при движении задним ходом. Две аварийные ситуации создали водители в процессе обгона.

В воскресенье утром в Тирасполе столкнулись две машины такси марки Dacia. Как выяснилось, один из водителей перед выходом на обгон не убедился в безопасности манёвра. Вечером произошло столкновение ещё двух авто. Водитель Mercedes нарушил правила обгона и на встречной полосе столкнулся с Volkswagen.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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