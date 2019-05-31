Около десятка ДТП произошло в Приднестровье за одни сутки (ФОТО)

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За прошедшие сутки в Приднестровье зарегистрировано 9 ДТП. Из них в столице – 3, в Бендерах и Слободзейском районе – по 2, в Дубоссарах и Григориополе – по 1.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в результате ДТП один человек госпитализирован в травматологическое отделение. Все транспортные средства получили механические повреждения.

Одна из аварий произошла в селе Карагаш. 19-летняя девушка, находясь за рулём Audi, не выбрала безопасную дистанцию до впереди остановившегося транспортного средства и совершила столкновение с Toyota. В результате девушка была госпитализирована. По этой же причине Volkswagen столкнулся с Toyota в Дубоссарах.

23-летний тираспольчанин не справился с управлением Volkswagen, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Водитель и два пассажира отделались лёгкими ушибами и ссадинами.

В результате ещё одного ДТП неизвестный водитель совершил наезд на припаркованный автомобиль ГАЗ-2705, после чего скрылся. Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, направленные на установление марки транспортного средства и личности нарушителя.

В Бендерах 62-летний житель села Протягайловка не убедился в безопасности манёвра и совершил столкновение с автомобилем Honda. Предположительно пенсионер находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ещё два водителя в Григориополе и селе Чобручи не уступили дорогу транспортным средствам, пользующимся преимуществом в движении.

По всем фактам ДТП проводятся проверки.