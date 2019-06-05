Около десятка человек нарушили режим пограничных пунктов за сутки

Около десятка человек нарушили режим пограничных пунктов за сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 8 человек нарушили режим КПП;
  • 2 попытки незаконного провоза товаров;
  • 1 иностранец превысил срок пребывания на территории Молдовы;
  • 3 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
  • 7 человек, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 52 990 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 27 386. Из общего числа людей, пересекающих границу, 30 209 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 870.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 10 615 пересечений,
  • КПП «Леушены» – 7 812 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 4 948 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 6 095 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 298 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 3 892 пересечения,
  • КПП «Крива» – 1 996 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 1 804 пересечения,
  • КПП «Костешты» – 1 654 пересечения,
  • КПП «Вулканешты» – 1 370 пересечений.
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