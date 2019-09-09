Около 90 столичных автобусов нуждаются в замене

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Около 90 автобусов из 144, находящихся в ведении Городского автобусного парка, нуждаются в замене. Соответствующую информацию представил сегодня, 9 сентября, директор предприятия Виталий Копач на оперативном заседании служб примэрии Кишинева.

Согласно отчету о деятельности предприятия за первое полугодие текущего года, средний возраст автобусов составляет 14 лет, после того, как в начале текущего года была закуплена 31 единица новых транспортных средств. В настоящее время в оснащении ГАП находятся 144 автобуса, которые курсируют по 24 городским и пригородным маршрутам, пишет moldpres.md.

В ГАП работают 589 человек, а предприятие находится в поиске новых сотрудников. Так, вакантными остаются 48 мест на должность водителя и более 60 – на должность кондуктора. Средняя зарплата составляет чуть более 8 000 леев.