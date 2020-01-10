Около 8000 боеприпасов уничтожили в прошлом году в Молдове

Около 8000 боеприпасов уничтожили в прошлом году в Молдове

В течение 2019 года сапёры Национальной армии обнаружили и обезвредили по всей стране около 7 700 взрывоопасных объектов различных типов. Наибольшее количество боеприпасов было обнаружено в Новоаненском, Каушанском, Криулянском, Хынчештском, Тараклийском районах, а также в Бельцах и Кишинёве. 

530 артиллерийских снарядов были обнаружены в октябре прошлого года в Тараклии, близ железной дороги. В марте ещё 234 объекта были найдены в Штефан-Водском районе. В декабре спасатели обезвредили 45 снарядов, обнаруженные в лесу у села Пухэчень Новоаненского района.

Опасные объекты находились в земле со времён Великой Отечественной войны. Все взрывоопасные снаряды были доставлены в учебный центр, где впоследствии их уничтожили в безопасных условиях, пишет realitatea.md.

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