Около 800 новых случаев заражения ВИЧ было зарегистрировано с начала этого года

С января по октябрь текущего года в Молдове было подтверждено 800 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, большинство из которых были обнаружены у молодых людей.

Такие данные обнародовало Национальное агентство общественного здоровья в контексте Всемирного дня борьбы со СПИДом, который ежегодно отмечается 1 декабря, пишет moldpress.md.

В настоящее время в Молдове действует 62 консультационных кабинета, где можно бесплатно пройти проверку. Для бесплатной и анонимной проверки на ВИЧ-инфекцию можно обратиться и к семейному врачу. Помощь и защиту лицам с ВИЧ/СПИДом предоставляют также четыре социальных центра, открытые в Кишинёве, Бельцах, Комрате и Тирасполе.

По данным минздрава, в начале этого года в Молдове было зарегистрировано в общей сложности около 12 000 случаев ВИЧ-инфицирования.