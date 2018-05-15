Около 80 лагерей отдыха будут работать этим летом в Молдове

Отдохнуть в них смогут около 60 тысяч подростков.

Как рассказала порталу moldpres.md главный консультант Главного управления образования министерства образования, культуры и исследований Даниела Котовицкая, в этом году цена однодневного пребывания в лагере составит 175 леев.

– Стоимость путевки зависит от продолжительности смены и других факторов. В настоящее время идет подготовка к открытию лагерей. Работы находятся в ведении местной публичной администрации, профсоюзов или частных предприятий, в зависимости от того, кому принадлежит лагерь, – отметила она.

Финансирование летних лагерей для детей и подростков будет осуществляться из госбюджета и местных бюджетов, а также за счет сумм, уплаченных родителями, и средств, выделенных предприятиями, организациями и общественными ассоциациями.

Около 25% путевок будет предоставлено бесплатно ряду категорий детей и подростков, включая детей-сирот, детей из неблагополучных или неполных семей, а также многодетным семьям.

Лагеря будут работать с июня по август.