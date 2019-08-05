Около 80% избирательных участков в муниципии Кишинёв готовы к местным выборам

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В муниципии Кишинёв началась подготовка к всеобщим местным выборам, которые состоятся 20 октября 2019 года. Кроме этого, в муниципии состоятся парламентские выборы для одного одномандатного избирательного округа. Речь идёт об округе №33, который включает коммуны Бачой, Кодру, Дурлешты, Сынжера и Трушены.

На данный момент 80% из всех избирательных участков, расположенных на территории муниципия, готовы к проведению выборов. Предварительно в муниципии будет открыто 308 избирательных участков. Об этом в ходе оперативного заседания муниципальных служб сообщила врио секретаря Муниципального совета Кишинёва Александра Моцпан.

– Претуры секторов уже представили сметы необходимых затрат, которые были оптимизированы с точки зрения пределов выделенного бюджета. Для организации и хорошего проведения на территории муниципия Кишинёв местных, а также парламентских выборов, примэрия предприняла ряд мер. Было установлено, что большинство помещений избирательных участков, а точнее, 80%, находятся в удовлетворительном состоянии и готовы к проведению в ближайшее время выборов, – отметила Моцпан.

Однако, по её словам, в 20% избирательных участков существуют ряд проблем, среди которых:

отсутствие освещения в помещениях и на прилегающих территориях;

необходимость проведения ремонтных работ у входов в избирательные участки;

необходимость обеспечения отопления в помещениях;

отсутствие пандусов для людей с ограниченными возможностями;

отсутствие сейфов.

Все эти проблемы, по утверждению представителя примэрии, будут решены в ближайшее время.

Стоит отметить, что для подготовки и организации выборов из муниципального бюджета было выделено 422,1 тысяч леев. На парламентские выборы 24 февраля 2019 года число избирателей, отмеченных в электоральных списках, составило 624 463, в том числе 57 682 избирателей, которые проголосовали в секторах муниципия Кишинёв и 116 791 избирателей из населённых пунктов, входящих в состав муниципия Кишинёв.

На территории муниципия Кишинёв расположены 308 избирательных участков, из которых 248 участков находятся в секторах муниципия Кишинёв и 60 участков – в населённых пунктах, входящих в состав муниципия Кишинёв. В секторе Ботаника расположено 70 избирательных участков, в секторе Буюканы – 42, в секторе Центр – 39, в секторе Чеканы – 43, в секторе Рышкановка – 54.