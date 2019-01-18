Около 70 тонн питьевой воды будет доставлено в столичные храмы к Крещению

0

К христианскому празднику Крещение Господне АО «Апэ-канал Кишинёв» намерено доставить в столичные церкви около 70 тонн питьевой воды для освещения.

Как сообщает пресс-служба АО «Апэ-канал», в субботу, 19 января, христиане празднуют Крещение Господне, которое завершает череду зимних праздников. В связи с этим поставщик воды традиционно доставит в кишинёвские церкви воду для её освящения. В этом году, согласно установленному графику, АО «Апэ-канал Кишинёв» доставит бесплатно 70 тонн питьевой воды в храмы столицы. Автоцистерны с водой будут располагаться во дворах церквей, а после освящения каждый верующий сможет набрать необходимое количество Крещенской воды. Стоит отметить, что столичный поставщик воды уже более десяти лет подряд к Крещению завозит в храмы Кишинёва воду.

Крещение Господне – это один из крупнейших религиозных праздников, в период которого проводится Великое водоосвящение или чин – Великой агиасмы. Затем Крещенская вода раздаётся верующим. По давнему православному обычаю, эту воду понемногу пригубляют по утрам натощак в течение восьми дней, после чего будут использовать её только для освящения домов, хозяйств или для тяжелобольных людей.