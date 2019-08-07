Около 7 000 взрывоопасных предметов обезвредили в Молдове с начала года

0

В июле молдавские сапёры обезвредили 26 взрывоопасных предметов, а также обнаружили более 1 500 патронов. За этот период было проведено 27 операций по разминированию, в ходе которых были обнаружены и уничтожены бомбы, ручные гранаты и другие снаряды.

Так, недавно помощь сапёров понадобилась в селе Пугачены Новоаненского района, где местные жители обнаружили на поле неизвестный взрывной объект. В результате расследования был обнаружен снаряд калибра 320 мм времён Второй мировой войны, который был уничтожен на месте, пишет deschide.md. Также в июле на строительной площадке в столице была обнаружена бомба калибра 82 мм, которую сапёры изъяли и обезвредили на полигоне в Бульбоаке.

Всего с начала года спасатели провели 139 операций по разминированию и уничтожили более 6 900 взрывоопасных объектов.