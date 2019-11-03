Около 60% жилых домов в столице подключены к отоплению

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Примэрия муниципия Кишинёв сообщает, что к 1 ноября к отоплению были подключены 1 587 жилых домов из 2 731, что составляет 58%.

По данным пресс-службы примэрии, все детские сады в столице подключены к отоплению, а также 32% доуниверситетских учреждений, то есть 45 школ и лицеев из 140. Примэрия отмечает, что остальные школы и лицеи будут подключены к отоплению сразу после осенних каникул. Из 63 медучреждений столицы к отоплению подключены 45, что составляет 71%.

Чтобы дом был подключен к отоплению, управляющий жилищным фондом должен обратиться в компанию “Термоэлектрика”. По правилам, поставщик услуг отвечает на запрос в течение примерно 4 часов.