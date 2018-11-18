Около 60 тысяч человек приняли участие в марше и митинге ПСРМ (ФОТО)

Десятки тысяч человек со всей Молдовы откликнулись на призыв Партии социалистов и прибыли сегодня в Кишинев, чтобы принять участие в Общереспубликанском марше и митинге народного большинства. Общая численность участников мероприятий, по подсчетам организаторов, составила около 60 тысяч человек.

Жители Молдовы выразили свое категорическое несогласие с разрушительной политикой правящего большинства и в очередной раз обозначили свою поддержку президенту страны Игорю Додону и пропрезидентской Партии социалистов. Граждане прошли двумя колоннами – от Академии наук Молдовы и от Цирка- по центральным улицам Кишинева к площади Великого национального собрания, где состоялся масштабный митинг.

– Сегодня мы даём старт самой главной, самой важной борьбе за Молдову, за то, чтобы вернуть людям надежду, за возрождение экономики, за возврат социальных программ, за надежду и уверенность в завтрашнем дне, за гражданское достоинство. Вместе с вами сегодня мы обозначим идеи на будущее, вместе с вами с сегодняшнего дня мы начнём освобождение Молдовы ради будущего, ради детей, – сказал исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный отметила, что “сегодня на площади не только члены Партии социалистов, сторонники, но и люди, которые устали от правительства, которое на протяжении 9 лет систематически разрушает РМ”.

– Они ограбили людей, сделали всё возможное, чтобы молодежь покинула страну. Это нельзя больше терпеть. Поэтому, уважаемые друзья, коллеги, мы сегодня собрались с вами на площади, нас много. Но поверьте мне, еще больше нас в селах и районах РМ, во всех городах. Не все смогли приехать сегодня на площадь, но знаю, у нас есть возможность собраться всем вместе и сказать «нет» этому правительству. 9 лет они делают всё возможное, чтобы Молдова исчезла с карты мира, – отметила она.

Выступившая перед гражданами башкан Гагаузии Ирина Влах подчеркнула, что “мы очень не хотим, чтобы нас разделяли по нацпризнаку, мы хотим жить в РМ, хотим, чтобы наша страна была независимой, чтобы все мы работали над укреплением государственности страны”.

– Каждый из нас должен быть уверенным в завтрашнем дне, должен чувствовать себя в безопасности, что он живет в достойной стране, и это возможно, потому что мы вместе, нас больше, и потому, что у РМ есть будущее, – сказала она.

Депутат ПСРМ Богдан Цырдя отметил, что сегодня, те, кто на протяжении 9 лет грабил и унижал нашу страну, снова рвутся к власти, “имитируя при этом лютую борьбу друг с другом”.

– Они сменили кепки, гражданство, название партий, а кое-кто и пол. ЛДПМ Филата, которая 9 лет грабила эту страну, сегодня якобы уже в оппозиции и борются с теми, кто был их партнёрами. Сегодня либералы Гимпу, которые 9 лет грабили день и ночь, не щадя себя, своих детей, семьи, они уже якобы борются с теми, с кем грабили всех нас. 9 лет перед выборами эти граждане имитируют и разыгрывают лютую борьбу друг с другом. Санду обзывает Канду, Канду критикует Санду. Чеботарь из Демпартии поливает грязью Чеботару из ЛДПМ. Нэстасе называет вором Тэнасе, а Тэнасе убеждён, что вор – Нэстасе. А после выборов – гоп и они снова в альянсе за евроинтеграцию и со смеху умирают с тех, кто за них опять проголосовал, – сказал он.

В то же время депутат ПСРМ Владимир Головатюк Головатюк сказал, что правящая власть банкротит государство, и “мы должны раз и навсегда перевернуть страницу и освободить страну от этой власти”.

– Лозунгом текущего момента должны быть слова: “Промедление – смерти подобно”. Все, что сейчас происходит в РМ, уже происходило не раз в других странах. Но каждый человек должен был принять решение: он за будущее, за процветание, развитие или разрушение? И всегда находились те, кто возглавлял это движение. Они спасали страну, защищали своих детей, свои традиции и свое будущее. Один человек 100 лет назад сказал: “Есть такая партия, которая наведет порядок”. И мы сегодня говорим: есть такая партия, которая выведет страну на путь процветания и стабильности. Это – Партия социалистов, с лидером Игорем Додоном и председателем Зинаидой Гречаный. Мы знаем как, мы готовы, и мы сделаем это! – подчеркнул он.

Поддержать граждан пришел всенародно избранный президент Молдовы Игорь Додон. Он напомнил, что в 2014 году ПСРМ выиграла парламентские выборы, в 2015 году при поддержке Партии социалистов на выборах башкана Гагаузии победила Ирина Влах, а в 2016 победу на президентских выборах одержал он сам.

– Когда все еуроунионисты поднялись против нас, мы победили, вопреки всему, нам удалось вместе победить. Но я хочу напомнить, я тогда вам говорил, что это важная победа. Но это промежуточная победа. И эти 2 года показали очень четко, что они просто так не сдаются. Они сняли все полномочия, они пытаются нас провоцировать для того, чтобы мы сделали неправильный шаг. Но я уверен, что им уже ничего не поможет. Следующий год, 2019- й год- наш год, год социалистов, год народа РМ. И мы обязаны победить. Февраль 2019-го года – это месяц победы социалистов! – добавил глава государства.

В рамках митинга ПСРМ назвала 10 своих приоритетных задач в будущем парламенте:

1. Повышение средней зарплаты до 600 евро, средней пенсии – до 300 евро. Мы снизим пенсионный возраст и будем проводить индексации пенсий как минимум 2 раза в год. 2. Бесплатное здравоохранение. Мы полностью остановим закрытие больниц и поликлиник. 3. Бесплатное государственное образование – от дошкольного до высшего. Мы остановим закрытие школ и детских садов! 4. Мы не допустим ликвидации районов и примэрий! Мы не допустим перехода к уездам и административной реформы в целом. 5. Взвешенная внешняя политика. Мы восстановим стратегическое партнёрство с Россией на всех уровнях власти и добьёмся полноправного членства в Евразийский экономический союз, взаимовыгодное сотрудничество с Евросоюзом. 6. Нейтралитет. Мы не допустим вступления в НАТО и добьёмся закрытия офиса НАТО в Кишинёве. 7. Объединение страны. Мы добьёмся решения приднестровского вопроса, совместно с руководством Приднестровья и зарубежными гарантами урегулирования. 8. Запрет унионистских партий и движений. Мы вернём в школы предмет “История Молдовы”. 9. Защита традиционных ценностей. Мы защитим православие – нашу традиционную религию, и положим конец пропаганде антисемейной идеологии в нашей стране! 10. Президентская республика, народовластие и верховенство закона. Всенародно избранный президент будет формировать правительство и исполнительную вертикаль власти.

Также был представлен фильм о борьбе ПСРМ за прошедшие годы.