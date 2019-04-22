Около 500 водителей были оштрафованы сотрудниками НИП за излишнюю тонировку авто в первом квартале 2019 года (ВИДЕО)

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За первые три месяца текущего года сотрудники Национального инспектората патрулирования поймали и оштрафовали около 500 водителей, которые применили излишнюю тонировку окон к своим автомобилям. Это приблизительно на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Как сообщает пресс-служба НИП, в течение прошлого года патрульные оштрафовали более 2 700 водителей за излишнюю тонировку окон. Несмотря на запрет и на многочисленные штрафы, водители продолжают тонировать окна, игнорируя правила. Об этом свидетельствуют данные за первый квартал 2019 года, согласно которым количество нарушивших правила тонировки возросло почти на 50%.

НИП напоминает, что в ночное время суток и в пасмурную погоду затемнённые окна ещё больше ухудшают видимость, в результате чего водитель может не заметить пешехода или велосипедиста. В связи с этим автомобилистам рекомендуется не применять излишнюю тонировку окон, в противном случае им грозит штраф в размере от 600 до 1 200 леев с начислением 3 штрафных пунктов.