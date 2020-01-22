Около 500 отечественных производителей примут участие в выставке “Сделано в Молдове” – 2020

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Около пятисот отечественных производителей примут участие в XIX Национальной выставке “Сделано в Молдове” – 2020, которая пройдет в МВЦ “Молдэкспо” с 29 января по 2 февраля.

В этом году крупнейшая в нашей стране выставка будет организована Торгово-промышленной палатой (ТПП) под патронатом правительства в партнерстве с Инвестиционным агентством и Организацией по развитию сектора малых и средних предприятий.

– На выставке будут представлены товары и услуги более 460 отечественных предпринимателей из различных отраслей национальной экономики: пищевой промышленности, винодельческой отрасли, мебельной промышленности, легкой промышленности, техники и оборудования, научно-исследовательских учреждений и других, – отметил глава ТПП Сергей Харя.

Кроме стендов 18 районов и Гагаузской Автономии в этом году на выставке будут представлены и стенды предпринимателей из Румынии и Башкортостана (Российская Федерация). Также впервые будут представлены эко-продукты, пишет moldpres.md.

Как обычно, в рамках выставки пройдут бизнес-форумы и семинары с участием госучреждений и партнеров по развитию.