Около 50 кг рыбы обернулись для молдаванина уголовным делом в Румынии

Мужчина не смог предоставить какие-либо документы о происхождении рыбы.

Инцидент произошел накануне утром в пограничном секторе Фолтешть – Яссы. Румынские пограничники остановили автомобиль Opel Zafira, зарегистрированный в Республике Молдова, за рулем которого находился 54-летний мужчина, обладающий румынским и молдавским гражданствами, сообщает publika.md.

При досмотре транспортного средства, представители Пограничной полиции обнаружили в багажнике мешки с 49 кг рыбы различных видов. Водитель не смог объяснить происхождение находки.

Вся рыба была изъята, а молдаванину грозит уголовное дело за браконьерство.

Ранее в Слободзейском районе охранник рыбхоза попался на браконьерстве.