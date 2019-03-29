Около 50 000 деклараций об имуществе подано. Крайний срок – 31 марта

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За 3 дня до истечения установленного срока было подано около 43 700 заявлений об имуществе и личных интересах за 2018 год. Это означает, что почти треть субъектов ещё не представили документы.

Многие жаловались в социальных сетях, что не смогли заполнить формы, так как информационная система обработки данных НОН была какое-то время заблокирована. Стоит отметить, что срок подачи декларации истекает 31 марта. НОН также сообщает, что до конца марта телефонные консультации специалистов можно будет получить и в выходные дни.

Несвоевременное представление декларации об имуществе и личных интересах является основанием для прекращения действия срока полномочий или трудовых отношений. В то же время, за несвоевременное представление декларации об имуществе и личных интересах налагается штраф в размере до 3 000 леев, а за непредставление декларации предусмотрен штраф в размере до 4 500 леев.