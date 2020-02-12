Почти 400 случаев гриппа было зарегистрировано в Молдове за последнюю неделю

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Специалисты Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) выявили за последнюю неделю 372 случая заболевания гриппом в Молдове.

Как сообщили в агентстве, в этот же период было зарегистрировано около 145 817 случаев острых респираторных инфекций, а лабораторно подтверждено наличие гриппа у 100 человек, передаёт moldpres.md.

Специалисты утверждают, что это не вызывает опасений, поскольку количество зарегистрированных респираторных инфекций на 13% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. По их мнению, наиболее эффективным методом защиты от вируса гриппа является вакцинация. В то же время при первых симптомах заболевания необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Напомним, что в декабре 2019 года от осложнений, вызванных гриппом, умерла 14-летняя девочка.