Почти 40 выездов совершили пожарные всего за сутки (ФОТО)

Почти 40 выездов совершили пожарные всего за сутки (ФОТО)

Согласно данным ГИЧС, за последние 24 часа вмешательство специалистов потребовалось в 38 случаях. Так, спасатели участвовали в ликвидации 13 очагов возгорания сухой растительности в районах Оргеев, Теленешты, Единец, Дрокия, Кагул.

В общей сложности, 15 апреля пожары уничтожили 25 га сухой травы. Также прошлым вечером спасатели ликвидировали пожар в Бельцах. По предварительным данным, возгорание произошло в жилом доме, а огонь перекинулся на сауну. Жертв удалось избежать. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

С начала текущего года в стране произошло 626 пожаров.

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