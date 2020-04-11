Около 40 тысяч жителей Ботаники остались без электричества из-за аварии (ФОТО)

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Пожар произошел этим утром на трансформаторной подстанции 110/10kV на Ботанике. Возгорание было потушено в 08.40, однако авария оставила без электричества порядка 40 тысяч потребителей, живущих в этом секторе.

Об этом сообщает компания Premier Energy Distribution. Работники фирмы устраняют последствия инцидента для восстановления подачи услуги.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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