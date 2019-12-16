Около 40 тысяч детей из столичных детских садов бесплатно получат подарки на новогодних утренниках

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Более 38 тысяч детей, посещающих столичные детские сады, бесплатно получат подарки на утренниках, организованных по случаю зимних праздников. Об этом сообщила сегодня вице-примар Кишинёва Анжела Кутасевич.

– В пятницу мы обсудили это с руководителями управлений секторов, оценили финансовые возможности, и уже на этой неделе у нас будет ясность по этому вопросу, – уточнила Анжела Кутасевич.

Столичные власти пока не объявили, сколько денег потребуется на подарки, но уточнили, что об этом сообщат позже, сообщает moldpres.md.

Напомним, что в конце прошлой недели генеральный примар столицы Ион Чебан потребовал от ответственных лиц срочно найти средства для покупки новогодних подарков для детей в детских садах.