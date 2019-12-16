Около 40 тысяч детей из столичных детских садов бесплатно получат подарки на новогодних утренниках

Около 40 тысяч детей из столичных детских садов бесплатно получат подарки на новогодних утренниках

Более 38 тысяч детей, посещающих столичные детские сады, бесплатно получат подарки на утренниках, организованных по случаю зимних праздников. Об этом сообщила сегодня вице-примар Кишинёва Анжела Кутасевич.

– В пятницу мы обсудили это с руководителями управлений секторов, оценили финансовые возможности, и уже на этой неделе у нас будет ясность по этому вопросу, – уточнила Анжела Кутасевич.

Столичные власти пока не объявили, сколько денег потребуется на подарки, но уточнили, что об этом сообщат позже, сообщает moldpres.md.

Напомним, что в конце прошлой недели генеральный примар столицы Ион Чебан потребовал от ответственных лиц срочно найти средства для покупки новогодних подарков для детей в детских садах.

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