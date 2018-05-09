Около 40 тысяч человек стали зрителями грандиозного концерта ко Дню Победы под эгидой президента (ФОТО)

Около 40 тысяч человек стали зрителями грандиозного концерта ко Дню Победы под эгидой президента (ФОТО)

Мероприятие, приуроченное к 73 годовщине Великой Победы, прошло вчера на площади Великого национального собрания. 

На концерте царили радость и хорошее настроение, а собравшиеся зрители хором пели мелодии военных лет вместе с исполнителями из Молдовы, легендарной группой “Zdob şi Zdub”, и специальными гостями из Российской Федерации – Олегом Газмановым и Денисом Майдановым. Во время концерта глава государства вручил самую высокую государственную награду, Орден Республики, группе ветеранов, воевавших в Великой Отечественной войне.

– Мы обязаны чтить каждого ветерана, воевавшего за Великую Победу, славить их героизм и передавать будущим поколениям правду об истинной цене победы. Напоминаю, что народ, который не помнит и не чтит своего прошлого, не имеет будущего, – отметил президент на своей странице в соцсети. 

Глава государства также пригласил всех жителей и гостей столицы принять участие в Марше Победы, который пройдет сегодня в Кишиневе.

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