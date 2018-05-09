Около 40 тысяч человек стали зрителями грандиозного концерта ко Дню Победы под эгидой президента (ФОТО)

Мероприятие, приуроченное к 73 годовщине Великой Победы, прошло вчера на площади Великого национального собрания.

На концерте царили радость и хорошее настроение, а собравшиеся зрители хором пели мелодии военных лет вместе с исполнителями из Молдовы, легендарной группой “Zdob şi Zdub”, и специальными гостями из Российской Федерации – Олегом Газмановым и Денисом Майдановым. Во время концерта глава государства вручил самую высокую государственную награду, Орден Республики, группе ветеранов, воевавших в Великой Отечественной войне.

– Мы обязаны чтить каждого ветерана, воевавшего за Великую Победу, славить их героизм и передавать будущим поколениям правду об истинной цене победы. Напоминаю, что народ, который не помнит и не чтит своего прошлого, не имеет будущего, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Глава государства также пригласил всех жителей и гостей столицы принять участие в Марше Победы, который пройдет сегодня в Кишиневе.