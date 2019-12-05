Около 40 опасных объектов уничтожили сапёры за месяц

Около 40 опасных объектов уничтожили сапёры за месяц

В ноябре сапёры Национальной армии обнаружили и обезвредили по всей стране 36 взрывоопасных объектов различных типов.

Наибольшее количество боеприпасов – 20 артиллерийских снарядов и и противопехотная мина – были обнаружены в селе Пухэчень Новоаненского района. Опасные объекты, обнаруженные местными жителями, находились в земле со времён Второй мировой войны. Все взрывоопасные объекты были доставлены в учебный центр, где впоследствии уничтожены в безопасных условиях, пишет jurnal.md.

Всего в период с января по ноябрь этого года сапёры Национальной армии обнаружили 7 617 взрывоопасных объектов в Новоаненском, Каушанском, Криулянском, Хынчештском районах, а также в Бельцах и Кишинёве.

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