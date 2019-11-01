Около 40 кг рыбы с паразитами едва не попала на столы школ и детских садов в Хынчештском районе (ФОТО)

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В течение трёх недель октября сотрудники территориального управления безопасности пищевых продуктов в Хынчештском районе (с охватом Яловенского района) провели 36 внезапных проверок в школах и детских садах.

По данным пресс-службы НАБПП, в результате проверок были обнаружены три партии замороженного хека с паразитами на 10, 25 и 13,6 кг. Две партии были доставлены в пищевые блоки учебных заведений компанией «Daniela Bujor», а ещё одна партия – компанией «Lovis Angro».

Несоответствующий продукт был изъят и уничтожен.