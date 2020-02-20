Около 40% автовладельцев в Молдове не платят дорожный налог

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В этом году местные бюджеты упустят около 500 млн леев из-за уклонения от уплаты налогов автовладельцами. Об это заявил экономист ИРСИ “Viitorul” Вячеслав Ионицэ.

В своем блоге он написал, что городские и районные советы выделят на содержание и ремонт местных дорог 750 млн леев, а не 1,2 млрд леев, которые должны были быть накоплены в условиях, когда все автовладельцы платят дорожный налог. По словам эксперта, причина проблемы – увеличение с 2014 года (уже третий раз подряд) дорожного сбора, передаёт moldpres.md.

– Первая волна неплатежей началась в 2014 году, когда налог вырос на 60%. Количество автомобилей увеличилось на 37 тысяч, а сборы сократились на 20 млн леев, – отмечает Ионицэ.

По оценкам ИРСИ “Viitorul”, также подтвержденным недавним отчетом Счетной палаты о Дорожном фонде, около 40% автовладельцев не платят дорожный налог и не проводят технический осмотр своих транспортных средств.

– В целом с 2014 года местные власти потеряли 2,9 млрд леев, или 70% их текущего бюджета на содержание местных дорог, – уточнил эксперт.

Эксперт видит два законодательных приоритета в исправлении этой ситуации: изменение нормативно-правовой базы в области дорожного налога, чтобы он стал обязательным, независимо от обстоятельств, у Налоговой инспекции должны быть все необходимые инструменты для идентификации неплательщиков, а также разработка соответствующей правовой базы, касающейся процедуры сбора старых транспортных единиц и удаления их из реестра.