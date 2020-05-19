Около 4 300 квартир куплено в рамках госпрограммы “Первый дом”

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В рамках государственной программы “Первый дом” было приобретено 4 296 единиц жилья, ещё 10 заявок находятся на рассмотрении. Общая сумма выданных банками на эти цели кредитов составляет 2,153 млрд леев, а стоимость активных гарантий – 1 076 млрд леев.

Из 4 296 бенефициаров 3 015 – семьи, а 1 281 – не состоящие в браке молодые люди. Средний возраст заявителей – 31 год. Из общего числа участников 633 человека получают компенсации из государственного бюджета в рамках программы “Первый дом – 2”, 1 645 – в рамках программы “Первый дом – 3” и 336 – в рамках программы “Первый дом – 4”, сообщили в Минфине.

Средняя площадь жилья, приобретенного в рамках программы, составляет 59,96 квадратных метров, его средняя стоимость – 593,80 тысячи леев. Из общего количества приобретенного жилья 4 029 объектов находятся в городах, а 267 – в селах. 3 964 – это квартиры, а 332 – частные дома, передаёт moldpres.md.

Стоит отметить, что госпрограмма “Первый дом” была запущена в 2018 году.

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