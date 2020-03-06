Около $35 млн выделил Всемирный банк на проект в области высшего образования в Молдове

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Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил кредит в размере 39,4 млн долларов на проект в области высшего образования в Республике Молдова.

Инициатива призвана повысить качество и эффективность системы высшего образования в Молдове, пишет moldpres.md. Пользователи получат необходимое образование и навыки, а также доступ к большему числу возможностей, говорится в пресс-релизе представительства ВБ в Молдове.

По словам руководителя представительства ВБ в Республике Молдова Анны Ахалкаци, “система высшего образования в Молдове недостаточно ориентирована на существующий спрос на рынке труда. Проект высшего образования поможет людям получить знания, необходимые для привлекательной работы в Республике Молдова, без необходимости оставлять свои семьи в поисках лучшей жизни за границей, и поможет работодателям нанимать работников с необходимыми для развития своего бизнеса навыками”.

Бенефициарами проекта станут 91 000 студентов из высших учебных заведений, 4 100 студентов из педагогических колледжей и 4 400 преподавателей из университетов и педагогических колледжей. Кроме того, около 30 000 соискателей рабочих мест и 5 000 работодателей воспользуются новой информационной системой рынка труда, разработанной при поддержке проекта.