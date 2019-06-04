Около 33 000 детей обратились в Службу бесплатной телефонной детской помощи с момента её основания

Около 33 000 детей обратились в Службу бесплатной телефонной детской помощи с момента её основания

За 5 лет работы сотрудники службы “Телефон ребёнка” проконсультировали около 33 000 детей. Среди проблем, с которыми дети обращаются к специалистам, – трудности общения с родителями или родственниками, проблемы в школе, отсутствие общения, чувство одиночества, эмоциональные проблемы, насилие, случаи торговли детьми.

Служба бесплатной телефонной помощи для детей, пишет publika.md, также помогает и взрослым, информируя их о способах получения материальной помощи, правах детей и обязанностях родителей по отношению к детям и т. д.

– Дети нуждаются в эмоциональной пище, защите со стороны взрослых. По телефону мы стараемся выслушать каждого ребёнка и показать, что у любой проблемы есть решение, – рассказала менеджер проекта “Телефон ребёнка”.

“Телефон ребёнка” – проект, целью которого является стремление защитить детей от нарушения их прав и от любой формы насилия. Служба бесплатно оказывает услуги по единому национальному номеру 116 111.

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