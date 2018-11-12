Около 3000 избирателей зарегистрировались для голосования на парламентских выборах

Около 3000 избирателей зарегистрировались для голосования на парламентских выборах

По состоянию на конец предыдущей недели для участия в голосовании на парламентских выборах 24 февраля 2019 года был зарегистрирован 2 951 избиратель с правом голоса, находящийся за границей или проживающий в населенных пунктах на левом берегу Днестра.

По заявлению Центральной избирательной комиссии, граждане могут заполнить регистрационную форму on-line на сайте www.alegator.md. Индивидуальную или коллективную заявку в письменной форме также можно подать в ЦИК или дипломатических представительствах и консульских учреждениях РМ.

Избиратели имеют право зарегистрироваться до 9 января 2019 года, за 45 дней до даты выборов. Не менее чем за 25 дней до дня выборов избиратель вправе отменить ранее поданную заявку.

Предварительная регистрация не означает исключение граждан из списка избирателей по месту жительства. Если в день выборов зарегистрировавшийся находится в стране, он сможет проголосовать по месту жительства.

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