Около 300 остановок общественного транспорта в столице будут отремонтированы

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Администратор предприятия, в ведении которого находятся остановки, заявил, что компания преодолела период несостоятельности и возобновила своё обязательство по содержанию остановок общественного транспорта. В то же время экономический агент потребовал участия властей в предотвращении случаев вандализма отремонтированных объектов.

Работы по восстановлению остановок общественного транспорта начались в апреле текущего года. Ежемесячно будут ремонтироваться по 10 остановок. По данным столичной примэрии, до настоящего времени было отремонтировано 42 остановки на главных улицах города, передаёт moldpres.md.

С 2007 года отечественное предприятие обязалось инвестировать 2,5 млн евро в обустройство 302 остановок общественного транспорта столицы на основе государственно-частного партнерства с примэрией муниципия Кишинев. Экономический агент должен был обустроить и содержать объекты взамен на размещение рекламных щитов на остановках. В настоящее время ряд остановок находится в плачевном состоянии, к недовольству жителей столицы. Такая ситуация сложилась после того, как компания, которая должна была содержать остановки, вступила в процесс признания несостоятельности.