Около 3 700 заявлений было подано в первый день записи детей в школу

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По данным пресс-службы примарии Кишинёва, в первый день записи детей в первый класс было подано около 3 700 заявлений. Процесс проходил в онлайн-режиме с помощью платформы “escoala.chisinau.md”.

Напомним, что в этом году запись детей в первый класс будет проходить в два этапа: с 21 мая по 19 июня и с 22 июня по 28 августа. На первом этапе будут обрабатываться заявления и документы, необходимые для зачисления детей, которые достигли или достигнут 7-летнего возраста до начала учебного процесса, в первый класс учебного учреждения в зависимости от места жительства. А во втором этапе будут заполняться оставшиеся свободные места. Примечательно, что все заявления будут рассматриваться в порядке их поступления.

Стоит отметить, что сначала родители заполняют заявления о записи ребенка в первый класс. Директора школ могут попросить повторно предоставить те или иные документы, если поданные не соответствуют требованиям или если родитель предоставил не все документы. Руководство учебных учреждений будет принимать решения о зачислении после каждого этапа. Окончательный список детей, зачисленных в первый класс, будет утверждён приказом директора учреждения и опубликован 28 августа.

Родители смогут проконсультироваться по вопросам о зачислении детей в первый класс, позвонив в колл-центр по номеру: (022) 20-16-09.

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