Около 3 000 человек уже подали заявки на выдачу нового паспорта с продлённым сроком действия

Всего за 2 дня после вступления в силу поправок в Закон номер 273-XIII от 9 ноября 1994 об удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы, 2 940 человек подали заявки на выдачу паспорта нового формата.

По данным пресс-службы Агентства государственных услуг, из общего числа подавших заявки 602 человека, которые пожелали оформить паспорт в срочном порядке, уже получили свои документы.

Напомним, что с 10 октября Агентство государственных услуг начало выдавать паспорта гражданам Молдовы на 10 лет, а не на 7, как это было до сих пор. Кроме срока действия паспорта были осуществлены и другие нововведения. Так, понятие «национальность» исключается. Стоит отметить, что срок действия паспорта, выданного ребёнку до 7 лет, теперь составляет 4 года, а паспорта детей от 7 до 16 лет будут выдавать на 7 лет.

Что касается биометрических данных, то исключается группа крови. Останутся фотография владельца, цифровое изображение лица, отпечатки пальцев, а также личная подпись (с 14 лет). Кроме этого, электронное удостоверение личности тоже будет выдаваться на 10 лет. В случае если человеку необходимо получить электронное удостоверение на срок до года, пока ему не исполнится 10, 16, 25 и 45 лет, удостоверение выдаётся на период в соответствии с возрастом.